Es wird wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Barweiler (dpa/lrs) – Immer wieder soll es in dieser Woche Temperaturen über 10 Grad geben – einen Regenschirm brauchen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dennoch. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Demnach wird es im Tagesverlauf regnerisch und sehr windig, im Westen teils sogar stürmisch. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13 Grad. Es kann gewittern.

Der Wind schwächt im Laufe der Woche ab, das Regenwetter und die milden Temperaturen halten allerdings an. Am Mittwoch kann es laut DWD zwar zeitweise etwas auflockern – die Sonne bekommen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland aber wohl nicht zu sehen. Erst gegen Ende der Woche soll es wieder deutlich kälter werden.