Die Temperaturen steigen in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch Regen ist möglich.

Offenbach (dpa/lrs) – Mildere Temperaturen, Wolken und Regen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen. Zum Wochenstart bleibe es bei teils starker Bewölkung niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen auf maximal acht Grad.

Für den Dienstag erwarten die Meteorologen im Tagesverlauf von Südwesten her ausbreitenden Regen. Die Temperaturen steigen auf bis zu neun Grad. Bei zweistelligen Temperaturen bis zu 13 Grad werde es am Mittwoch noch milder. Es könne zeitweise schauerartigen Regen geben und im Bergland auch stürmische Böen.