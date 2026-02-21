Nach Schnee und Glätte wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wärmer – kräftiger Regen und stürmische Böen begleiten das Tauwetter am Wochenende.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach Schnee und Glätte wird es deutlich wärmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland – und es wird nass. Bis Sonntagabend kann es dort nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wiederholt kräftig regnen. Zusammen mit Schmelzwasser aus den Hochlagen des Westerwaldes aufgrund des Tauwetters seien Niederschlagsmengen um 50 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, teilten die Meteorologen mit.

Zudem kann der Wind vor allem im Bergland Böen bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen, in Kamm- und Gipfellagen stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Wärmer, aber bedeckt und regnerisch

Am Samstag bleibt es wolkig. Zunächst regnet es laut dem DWD nur vereinzelt, ab dem Nachmittag dann häufiger. Die Temperaturen klettern auf 12 Grad, im höheren Bergland auf 7 Grad. Am Sonntag bleibt es laut den Angaben bedeckt und überwiegend regnerisch bei Temperaturen von 12 bis 15 Grad, in höheren Lagen um 10 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind mit zeitweise starken, im Bergland auch stürmischen Böen.

Auch die neue Woche startet trübe und regnerisch. Am Montag werden maximal 11 bis 16 Grad erreicht, im höheren Bergland um 9 Grad.