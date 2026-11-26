Bis zu minus drei Grad sind vorhergesagt. Die Sonne zeigt sich nicht.

Barweiler (dpa/lrs) – Es wirkt winterlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland: Meist bleiben die Temperaturen im Minusbereich. Auch kann es glatt auf den Straßen werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Im Tagesverlauf bleibt es demnach stark bewölkt, aber trocken. Im Bergland wird es bis zu minus drei Grad kalt, am Rhein sind es um die zwei Grad. In einigen Gebieten gibt es Dauerfrost. In der Nacht zu Freitag kühle es weiter auf bis zu minus sieben Grad ab, schreibt der Deutsche Wetterdienst.

Die Temperaturen bleiben am Freitag fast gleich. Auch mit Glätte müssen die Menschen weiterhin rechnen.