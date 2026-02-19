Die Auswirkungen des Karnevals- oder Fastnachts-Endspurts sind noch nicht klar - aber auch ohne diese gibt es nach wie vor viele Grippefälle zwischen Westerwald und Südwestpfalz.

Koblenz (dpa/lrs) – Die Zahl der Grippefälle ist in Rheinland-Pfalz weiter auf einem recht hohen Niveau. Von den Gesundheitsämtern im Land seien in der vergangenen Woche 1.090 Labornachweise von Influenza übermittelt worden, teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mit.

Das Infektionsgeschehen ist der Behörde zufolge bereits seit Mitte Januar auf recht hohem Niveau. Aus Arztpraxen im Land gingen dem LUA in der vergangenen Woche 91 Proben zu, in knapp einem Drittel davon wurde das Influenza-Virus nachgewiesen. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober vergangenen Jahres knapp 9.900 nachgewiesene Influenza-Fälle in Rheinland-Pfalz gezählt.

Aus den Zahlen geht allerdings noch nicht hervor, ob die Hochzeit des Karnevals beziehungsweise der Fastnacht mit der Weiberfastnacht und dem Rosenmontag die Fälle weiter in die Höhe getrieben hat. Die Zahlen zur dafür entscheidenden achten Kalenderwoche liegen erst in einigen Tagen vor.