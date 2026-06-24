Es ist und bleibt heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Kein Regen, kaum Wolken und Temperaturen bis fast 40 Grad: Rheinland-Pfalz und das Saarland erleben eine Hitzewelle, die ihren Höhepunkt erst noch erreicht.

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Sonne und kein Regen in Sicht, dabei Höchstwerte zwischen 34 und 39 Grad – darauf müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland heute einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einer starken bis extremen Wärmebelastung.

In der Nacht zu Donnerstag sollen den Meteorologen zufolge wenige Wolken aufziehen, die Temperaturen sinken dann auf 24 bis 18 Grad. Die Hitzewelle dauert laut DWD noch bis mindestens Ende der Woche, der Höhepunkt wird am Freitag und Samstag erwartet.