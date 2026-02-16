Helau und Kamelle: Mit mehr als 9.000 Teilnehmern ist der Mainzer Rosenmontagszug einer der größten in Deutschland - jetzt rollt er. Hunderttausende werden dem närrischen Lindwurm zujubeln.

Mainz (dpa/lrs) – Nach langer Planung geht's los: Pünktlich um 11.11 Uhr hat sich der Rosenmontagszug in Mainz in Bewegung gesetzt. Nach einem Signal von Zugmarschall Thorsten Hartel starteten die ersten Teilnehmer. Vor ihnen liegt eine mehrere Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt, es geht etwa vorbei am Mainzer Dom und am Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz. Bis die letzten Zugnummern im Ziel ankommen, dürfte es rund fünf Stunden dauern.

Am Start sind diesmal mehr als 9.200 Teilnehmer und 121 Nummern, etwas weniger als im vergangenen Jahr, als sich der Ablauf deutlich verzögert hatte und der Zug bis in den frühen Abend hinein dauerte. Teil des Zuges sind auch elf Motivwagen. Zum Höhepunkt der Meenzer Fastnacht werden Hunderttausende Närrinnen und Narren in der Stadt erwartet.

Das Motto der Fastnacht lautet in diesem Jahr «Die Hofsänger im Gold'nen Mainz – seit 100 Jahr' die Nummer eins». Der auch über Mainz hinaus bekannte Chor feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag.