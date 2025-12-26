Es bleibt trocken und recht kalt

Viel Sonne, zunächst teils noch Dauerfrost in höheren Lagen, dann Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich. Das Wetter ist auch nach Weihnachten recht winterlich - von Schnee aber keine Spur.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt zunächst trocken bei Temperaturen kaum über null Grad. Der zweite Weihnachtstag bringt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach reichlich Sonne bei auch am Tag nicht mehr als vier Grad. In den Hochlagen der Mittelgebirge herrscht Dauerfrost.

Der Samstag wird etwas milder bei Höchsttemperaturen von sieben Grad. Niederschlag sagt sich auch dann nicht an, es kann in der Nacht auf Sonntag jedoch zur Reifglätte kommen. Der letzte Tag der Woche startet laut DWD vorerst bewölkt, dann klart es abermals auf und die Sonne zeigt sich häufig bei bis zu vier Grad.

Ähnlich dürfte der Start in die neue Woche mit dem Jahreswechsel ausfallen, am Montag sind voraussichtlich maximal drei Grad am Tag drin. Die Nacht auf Dienstag bringt den Meteorologen zufolge von Norden her Schneegriesel oder teils gefrierenden Sprühregen.