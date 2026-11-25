Bis zu -6 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Nächte. Wie sieht es tagsüber aus?

Offenbach (dpa/lrs) – Kühle Tage und frostige Nächte stehen den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf dem Weg zum Wochenende bevor. Heute soll es tagsüber wolkig bis stark bewölkt und trocken bleiben bei höchstens 1 bis 3 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Richtung Westerwald wird es teils auch heiter. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf bis zu -6 Grad.

Ähnlich viele Wolken soll es am Donnerstag geben. Auch die Menschen im Flachland müssen sich demnach gebietsweise auf leichten Dauerfrost einstellen. Am wärmsten werde es mit bis zu 2 Grad am Rhein. Die Meteorologen schließen außerdem nicht aus, dass es von der Eifel bis zum Saarland vereinzelt gefrierenden Regen geben könnte.

Stark bewölkt bis bedeckt zeigt sich der Freitag. Er bringt laut DWD Höchstwerte zwischen -3 Grad im Westen und 3 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Auch im Flachland gibt es demnach örtlich wieder Dauerfrost, aber es bleibt verbreitet niederschlagsfrei.

Ein wenig freundlicher startet das Wochenende: Die Höchsttemperaturen am Samstag liegen zwar weiter nur zwischen 0 und 3 Grad, aber es soll heiter bis wolkig werden.