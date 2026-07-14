Das sommerliche Wetter der vergangenen Tage setzt sich mit Werten von bis zu 35 Grad zunächst fort. Nachmittags treten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer wieder Gewitter und Unwetter auf.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet heiteres und oft sonniges Wetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main mitteilte, sind ab dem Mittag gebietsweise Schauer oder Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich.

Lokal seien auch Unwetter durch heftigen Starkregen und schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen, so die Meteorologen. Dabei klettern die Temperaturen auf 28 bis 35 Grad. In der Nacht auf Mittwoch sind weiterhin vereinzelt letzte Schauer oder Gewitter möglich, sonst bleibt es gering bewölkt oder klar. Die Tiefstwerte sollen zwischen 19 und 14 Grad liegen.

Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

Am Mittwoch setzt sich erneut die Sonne bei Werten zwischen 26 und 31 Grad verbreitet durch. Wieder sagt der DWD einzelne Schauer oder Hitzegewitter voraus, die lokal auch zu Starkregen, Hagel und Sturmböen führen können. Die Nacht auf Donnerstag bleibt bei Tiefsttemperaturen von 18 bis 12 Grad trocken.

Heiter bis wolkig ist es auch am Donnerstag, bevor gegen Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter auftreten können. Die Temperaturen steigen laut DWD auf Werte zwischen 27 und 32 Grad.