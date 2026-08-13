Heißes Wochenfinale
Es bleibt heiß in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Rheinland-Pfalz und das Saarland stehen dem DWD zufolge vor einem heißen Finale der Woche. (Symbolbild)
Harald Tittel. DPA

Sonne satt, doch am Wochenende könnten Gewitter aufziehen. Der Sonntag wird Meteorologen zufolge wohl deutlich kühler.

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Mainz/Offenbach (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und das Saarland stehen vor weiteren Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen. Am (heutigen) Donnerstag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen verbreitet auf 32 bis 37 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Bis zu 38 Grad am Freitag

In der Nacht zum Freitag bleibt der Himmel demnach klar, es fällt kein Regen. Die Temperaturen gehen auf 22 bis 17 Grad zurück, in Tallagen des Berglandes sind bis zu 12 Grad möglich. Am Freitag wird es den Meteorologen zufolge erneut heiter bis sonnig und heiß. Verbreitet werden 34 bis 38 Grad erwartet, im höheren Bergland 32 bis 34 Grad.

Bringen Gewitter die Wende?

In der Nacht zum Samstag kühlt es bei gering bewölktem Himmel auf 22 bis 18 Grad ab, in Tallagen der Mittelgebirge auf bis zu 16 Grad. Der Samstag startet heiter, im Tagesverlauf ziehen von Westen zunehmend Wolken auf. Es sind nach DWD-Angaben teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte reichen von 29 Grad in der Eifel bis 38 Grad in der Pfalz.

Sonntag deutlich kühler

In der Nacht zum Sonntag könnte laut der Vorhersage von Nordwesten schauerartiger, teils gewittriger Regen aufkommen. Am Sonntag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt mit gebietsweisen Schauern und Gewittern. Zum Abend lassen die Niederschläge von Nordwesten her nach. Die Temperaturen erreichen 23 Grad in der Eifel und bis zu 30 Grad in der Südpfalz. In der Nacht zum Montag sollen die Werte auf 16 bis 11 Grad sinken.

© dpa-infocom, dpa:260813-930-522324/1

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