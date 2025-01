Erstmals seit 2020: Weniger Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr etwas weniger Menschen ihren Arbeitsort gehabt als im Jahr zuvor. Vor allem in einer Gruppe gibt es einen Rückgang.

Bad Ems (dpa/lrs) – Das erste Mal seit 2020 hat es im vergangenen Jahr weniger Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz gegeben. Rund 2,06 Millionen Menschen hatten 2024 ihren Arbeitsort in Rheinland-Pfalz, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems mitteilte. Das sei rund 0,1 Prozent weniger als 2023.

«Die negative Entwicklung ist vor allem auf den Rückgang bei den Selbstständigen einschließlich mithelfenden Familienangehörigen zurückzuführen, der bereits seit 2009 andauert», teilte das Amt weiter mit. Auch die Zahl der marginal Beschäftigten verringerte sich demnach. Im Bundesschnitt stieg die Beschäftigung im vergangenen Jahr hingegen um 0,2 Prozent.