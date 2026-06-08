Verlage aufgepasst: Erstmals werden saarländische Buchideen, Hörbücher und Comics mit einem Verlagspreis belohnt. Was macht «das schöne Buch» aus?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Saar-Wirtschaftsministerium verleiht erstmals den Saarländischen Verlagspreis. Eingereicht werden könnten geplante oder abgeschlossene Buchprojekte, Hörbücher und für die Kategorie Comic/Graphic Novel auch digitale oder projektbezogene Exposés, teilte das Ministerium mit. Insgesamt gebe es ein Preisgeld von 70.000 Euro.

Ziel sei es, unabhängige saarländische Verlage zu stärken und deren Bekanntheit zu steigern. «Das saarländische Verlagswesen ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Kreativwirtschaft», teilte Minister Jürgen Barke (SPD) mit.

Das Preisgeld werde in fünf Kategorien und zwei Sonderpreise vergeben. Für den Sonderpreis «Das schöne Buch» müssten die Werke bereits abgeschlossen und veröffentlicht sein. Bewerbungen können bis zum 19. August eingereicht werden. Die Preisverleihung ist am 10. November in den Räumen von Dock 11 in Saarbrücken geplant.