Ersthelfer retten Menschen und Hund aus brennendem Auto

Es war eine Rettung in letzter Sekunde: Ein Auto verunglückt und fängt Feuer. Zwei Ersthelfer zögern nicht - und ziehen die Insassen aus dem Wagen.

Nohfelden (dpa/lrs) – Ersthelfer haben zwei Menschen und einen Hund nach einem Unfall auf einer Landstraße bei Nohfelden (Landkreis St. Wendel) aus einem brennenden Auto gezogen. Die beiden Insassen des Fahrzeugs wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht.

Zuvor hatte der Unfallwagen mit einem 62-Jährigen und einer 52-Jährigen darin beim Überholen ein anderes Auto gestreift. Beim Versuch auszuweichen kam das Auto von der Fahrbahn ab, fuhr gegen einen Baum und fing Feuer. Der Fahrer des anderen Wagens sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer eilten zu Hilfe. Sie zogen die eingeklemmten Insassen aus dem Auto.

In der Mitteilung der Polizei war die Rede von einer Rettung «in letzter Sekunde»: Die Kleidung der beiden hatte bereits Feuer gefangen.

Nach Angaben der Ersthelfer lief der Hund von der Unfallstelle weg und konnte bisher nicht wieder gefunden werden, so die Polizei.