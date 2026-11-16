Für November erwartet das Friedrich-Loeffler-Institut mehr Geflügelpest-Nachweise. In Rheinland-Pfalz gibt es nun einen ersten Verdachtsfall. Worauf sollten Geflügelhalter achten?

Koblenz/Trier (dpa/lrs) – Ein Schwan in Trier soll sich mit der Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, infiziert haben. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz handelt es sich dabei um den ersten Verdachtsfall in Rheinland-Pfalz im Herbst 2026. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den Fall nach eigener Aussage bislang nicht bestätigt.

Laut aktueller Risikoeinschätzung des FLI rechne man für November mit einem weiteren Anstieg von Geflügelpest-Nachweisen in Deutschland. Das LUA arbeitet in Rheinland-Pfalz deshalb «mit Hochdruck daran, Proben schnellstmöglich zu untersuchen und den Kreisverwaltungen die Ergebnisse mitzuteilen». So sollen großflächige Ausbrüche verhindert werden. In anderen Teilen Deutschlands, insbesondere in Norddeutschland, hat das FLI bereits mehrere Fälle der Vogelgrippe bestätigt.

Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltung

Die Geflügelpest ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Das Robert Koch-Institut schätzt das Risiko einer Infektion beim Menschen als sehr gering ein. Dennoch sollten tote oder kranke Wildvögel nicht berührt werden, um das Virus nicht weiterzutragen.

Geflügelhalter sollten Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einhalten. Laut LUA bedeutet das unter anderem, Futter und Einstreu für Wildvögel unzugänglich zu lagern, den Zugang zu Ställen für betriebsfremde Personen einzuschränken und Hände sowie Gerätschaften vor und nach dem Betreten des Stalls zu desinfizieren.