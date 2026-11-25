Auf Burg Rheinfels in Sankt Goar starten die Bauarbeiten für die Buga 2029. Kulturminister Teuber bringt einen millionenschweren Bescheid mit. Was sich auf der historischen Anlage ändern soll.

Sankt Goar (dpa/lrs) – Mit dem ersten Spatenstich auf Burg Rheinfels in Sankt Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) hat die bauliche Umsetzung der Bundesgartenschau 2029 begonnen. Kulturminister Sven Teuber (SPD) sagte, der Auftakt sei «schon außergewöhnlich und das zeigt, wie viele Menschen hier dran arbeiten, wie viele hier mit Stolz draufschauen und freudig sind, heute nicht nur das Geld zu bekommen, sondern auch weiteren Fortschritt zu sehen». Er überreichte einen Förderbescheid des Landes in Höhe von 24 Millionen Euro für die Bundesgartenschau (Buga) 2029. Das Geld ist unter anderem für die planerischen und baulichen Entwicklung der Buga-Parks vorgesehen.

Auf der historischen Burganlage sind mehrere Maßnahmen geplant, die den Besuchern neue Perspektiven und eine höhere Aufenthaltsqualität bieten sollen. Unter anderem soll der ehemalige Bergfried zu einer Aussichtsplattform umgestaltet werden. Außerdem sollen die Wegeführung verbessert und Pflasterflächen erneuert werden. Auch neue Absturzsicherungen und Entwässerungsmaßnahmen stehen an. Im Bereich des Halsgrabens soll ein Nebelgarten entstehen. Bäume und Sträucher sollen dauerhaft für mehr Grün auf der Anlage sorgen.

Für die Maßnahmen in der Kernburg einschließlich der Planungskosten sind nach Angaben der Buga GmbH rund 5,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal findet vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029 statt.