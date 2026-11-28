Holstein Kiel holt einen wichtigen Dreier. Es ist der erste Sieg unter dem neuen Trainer. Jetzt folgt ein Bonusspiel.

Kiel (dpa) – Mit dem ersten Sieg unter dem neuen Trainer Mitch Kniat hat Holstein Kiel zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Die Schleswig-Holsteiner gewannen daheim gegen den 1. FC Kaiserslautern dank einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause mit 3:0 (0:0) und bescherten Kniat damit eine erfolgreiche Heimpremiere. Zudem tankten die Kieler Selbstvertrauen für das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den 1. FC Köln am Dienstag (18.00 Uhr/Sky).

Der frühere Coach von Arminia Bielefeld hatte vor zwei Wochen die Nachfolge von Tim Walter angetreten, zum Auftakt mit den Kielern aber 0:3 beim VfL Wolfsburg verloren. Für Kaiserslautern bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Aufstiegsrennen.

Erster Harres-Treffer zählt nicht

Dabei waren die Gäste in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hatten vor allem durch Ibrahim Kanaté einige gute Chancen. Allerdings hatten die Pfälzer auch Glück, dass ein Treffer von Phil Harres wegen eines vermeintlichen Foulspiels an FCK-Torwart Julian Krahl nicht zählte.

Nach der Pause brachte Harres die Gastgeber aber doch per Strafstoß in Führung (54. Minute). Wenig später stand der Holstein-Kapitän wieder am Elfmeterpunkt, scheiterte dieses Mal aber an Krahl (62.). Doch Holstein wirkte nicht geschockt. Ganz im Gegenteil: Mit einem Doppelpack machten Lasse Rosenboom (64.) und Jonas Therkelsen (66.) alles klar und ließen Kniat erstmals als Holstein-Coach jubeln.