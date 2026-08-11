Erstklässler
Erster Schultag für die Erstklässler
Erster Schultag für ABC-Schützen
Das Abenteuer Schule beginnt. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Jetzt geht's los! Nicht nur für die Mädchen und Jungen, auch für die Eltern ist es ein besonderer Tag: Die Schule startet.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Aufgeregte Kinder, bunte Schultüten und Ranzen: Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Rheinland-Pfalz beginnt das Abenteuer Schule. 40.150 Kinder starten in den Grundschulen zum Schuljahr 2026/27 in den Unterricht und damit etwas weniger als im Vorjahr. Die Jüngsten in der Schule beginnen traditionell erst einen Tag nach dem offiziellen Start im neuen Schuljahr.

Neu ist in diesem Schuljahr der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Er wird schrittweise eingeführt und gilt zunächst für Kinder der ersten Klasse. Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU) hat zugesagt, dass jedes Kind in Rheinland-Pfalz ein Ganztagsangebot nutzen könne, wenn dies gewünscht sei.

In Rheinland-Pfalz verfügen 86 Prozent der allgemeinbildenden Schulen und über 90 Prozent der Grundschulen über Ganztagsangebote. Bei den Angeboten geht es nach Angaben der Ministerin um Förderung und nicht um Betreuung.

© dpa-infocom, dpa:260811-930-511509/1

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