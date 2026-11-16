Für November erwarten Experten mehr Geflügelpest-Nachweise. In Rheinland-Pfalz gibt es nun einen ersten offiziell bestätigten Fall. Worauf sollten Geflügelhalter achten?

Koblenz/Trier/Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Schwan in Trier hat sich mit der Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, infiziert. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz wurde der Fall offiziell durch das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt. Zunächst war von einem ersten Verdachtsfall in diesem Herbst in Rheinland-Pfalz die Rede gewesen.

Laut aktueller Risikoeinschätzung des FLI rechne man für November mit einem weiteren Anstieg von Geflügelpest-Nachweisen in Deutschland. Das LUA arbeitet in Rheinland-Pfalz deshalb «mit Hochdruck daran, Proben schnellstmöglich zu untersuchen und den Kreisverwaltungen die Ergebnisse mitzuteilen». So sollen großflächige Ausbrüche verhindert werden. In anderen Teilen Deutschlands, vor allem in Norddeutschland, hat das FLI bereits mehrere Fälle der Vogelgrippe bestätigt.

Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltung

Die Geflügelpest ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Das Robert Koch-Institut schätzt das Risiko einer Infektion beim Menschen als sehr gering ein. Dennoch sollten tote oder kranke Wildvögel nicht berührt werden, um das Virus nicht weiterzutragen.

Geflügelhalter sollten Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einhalten. Laut LUA bedeutet das unter anderem, Futter und Einstreu für Wildvögel unzugänglich zu lagern, den Zugang zu Ställen für betriebsfremde Personen einzuschränken und Hände sowie Gerätschaften vor und nach dem Betreten des Stalls zu desinfizieren.

Laut dem saarländischen Umweltministerium sollten Biosicherheitsmaßnahmen eingehalten werden, um eine Ansteckung mit der Newcastle-Krankheit, auch als atypische Geflügelpest bezeichnet, zu verhindern. Bei dieser Variante handelt es sich ebenfalls um eine hochansteckende Viruserkrankung, die insbesondere Hühner und Puten betrifft. «Wir appellieren an alle Halterinnen und Halter, ihre Bestände sicher zu machen und sich, wenn noch nicht geschehen, zu registrieren», so die Umweltministerin Petra Berg (SPD). So könne das Risiko einer Einschleppung deutlich verringert werden.