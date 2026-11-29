Der erste Advent zeigt sich eher trüb. Wenn Schauer auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt treffen, wird es rutschig - Umsicht ist ab dem Nachmittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefragt.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kalt am ersten Adventssonntag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, zeigt sich die Sonne bei null bis plus drei Grad eher selten. Stattdessen breiten sich ab dem Mittag von Westen her Schauer aus.

Vor allem im Bergland führe das zu gefrierendem Regen mit Glatteisgefahr, hieß es. In der Nacht zu Montag halten sich die Wolken weiter hartnäckig, die Niederschläge ziehen allerdings langsam gen Osten ab. Bei maximal ein bis minus zwei Grad kann es örtlich wieder gefrierenden Regen und Glatteis geben.

Nachts wird es rutschig – überfrierende Nässe

Die neue Woche startet grau in grau. Ab Montagabend sei mit erschwerter Sicht durch neblig-trübes Wetter zu rechnen, so die Meteorologen. Erwartet werden Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad. Mit leichtem Frost, überfrierender Nässe und Glätte muss dann laut DWD in den folgenden Nachtstunden gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null bis minus drei Grad.

Am Dienstag versteckt sich die Sonne in den beiden Ländern überwiegend hinter den Wolken. Der Regenschirm kann allerdings eher zu Hause bleiben: Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad weiter nur knapp über dem Gefrierpunkt.