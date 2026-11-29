Der erste Advent zeigt sich eher trüb. Wenn Schauer auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt treffen, wird es rutschig - Umsicht ist ab dem Nachmittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefragt.

Offenbach am Main (dpa/lrs) - Mit Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kalt am ersten Adventssonntag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, breiten sich ab dem Mittag von Westen her Schauer aus.

Vor allem im Bergland und zunächst in der Eifel führe das zu gefrierendem Regen mit Glatteisgefahr, hieß es in einer Warnmeldung des DWD. Am Abend kann es dann auch im Hunsrück, in der Pfalz und im Westerwald glatt werden. Lokale Unwetter seien dabei nicht ausgeschlossen, so die Wetterexperten.

Nachts wird es rutschig - überfrierende Nässe

In der Nacht zu Montag halten sich die Wolken weiter hartnäckig, die Niederschläge ziehen allerdings langsam gen Osten ab. Bei maximal ein bis minus zwei Grad kann es durch geringe Niederschlagsmengen nur noch örtlich wieder gefrierenden Regen und Glatteis geben.

Die neue Woche startet grau in grau. Ab Montagabend sei mit erschwerter Sicht durch neblig-trübes Wetter zu rechnen, so die Meteorologen. Erwartet werden Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad. Mit leichtem Frost, überfrierender Nässe und Glätte muss dann laut DWD in den folgenden Nachtstunden gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen bei null bis minus drei Grad.

Am Dienstag versteckt sich die Sonne in den beiden Ländern überwiegend hinter den Wolken. Der Regenschirm kann allerdings eher zu Hause bleiben: Regen ist nicht zu erwarten. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad weiter nur knapp über dem Gefrierpunkt.