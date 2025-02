Erst wechselhaftes Wetter, dann kommt der Schnee

Ein unbeständiger Mittwoch, am Donnerstag Schnee und Schneeregen: Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken – In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz zunehmend auf Schneefall einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, beginnt die Mitte der Woche stark bewölkt bis bedeckt, teilweise kommt auch die Sonne raus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad.

Ab Donnerstag fällt vor allem in der Nordhälfte von Rheinland-Pfalz Schnee oder Schneeregen, im Süden regnet es laut den Meteorologen zu Tagesbeginn vor allem. Später am Tag soll es auch dort teilweise zu Schneeregen oder Schnee kommen – bei Temperaturen zwischen drei und sechs Grad. Auch in der Nacht zum Freitag bestimmen Schnee und rieselnder Schnee das Bild, bis es nach Angaben des DWD im Tagesverlauf teilweise auflockern und trockener werden soll.