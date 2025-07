Sankt Aldegund (dpa/lrs) - Rund ein halbes Jahr nach dem verheerenden Schleusenunfall in Müden ist erneut ein Schiff in eine Moselschleuse gefahren. Diesmal sei ein Fahrgastkabinenschiff gegen das Tor der Schleuse Sankt Aldegund (Landkreis Cochem-Zell) gestoßen, teilte die Polizei mit.

Drei Menschen wurden verletzt, das Tor wurde stark beschädigt. Die Schleuse in Sankt Aldegund musste ihren Betrieb bis auf weiteres einstellen. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, war zunächst unklar.

Ein Sprecher des Betreibers der Schiffskreuzfahrt sagte, das Schiff habe nach dem Unfall selbst zurückfahren können. Rund 110 Passagiere seien an Bord. Sie sollen mit dem Bus zurück nach Düsseldorf gebracht werden. «Die Reise wäre heute auch zu Ende gewesen in Düsseldorf», sagte er. «Die nächste Reise wird abgesagt.»

50 Schiffe stecken vor beschädigter Schleuse fest

Laut Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) ermitteln Experten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung derzeit, wie schwer das Schleusen-Untertor beschädigt wurde. «Das ist keine gute Nachricht für die Mosel», sagte er. «Ich werde alles daran setzen, dass die Mosel so schnell wie möglich wieder durchgängig freigegeben werden kann.»

Innerhalb eines Tages haben sich bereits rund 50 Schiffe vor der Schleuse gesammelt und warten auf eine Schleusung, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Auch Notschleusungen für die wartenden Schiffe seien eine Möglichkeit, falls die Beschädigungen schwerer sein sollten. «Trotz der Havarie gilt: Die Schifffahrt auf der Mosel wird nicht komplett zum Erliegen kommen», sagte Eric Oehlmann, Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.

Erinnert an Unfall an Moselschleuse Müden

Erst im Dezember war ein Güterschiff rund 30 Kilometer weiter an der Schleuse Müden gegen ein Schleusentor gefahren. Die Havarie hatte einen großen Stau auf der Mosel ausgelöst, 70 Schiffe saßen fest und mussten notgeschleust werden.

Erst acht Wochen später wurde die Schleuse Anfang Februar wieder in Betrieb genommen. Gegen den Schiffsführer wurde wegen der fahrlässigen Gefährdung des Schiffsverkehrs ein Strafbefehl erlassen.

Weiterer Unfall an Brücke

Nachdem das Fahrgastkabinenschiff das Schleusentor gerammt hatte, kam es auf der Mosel noch zu einem weiteren Unfall. Bei Treis-Karden (Landkreis Cochem-Zell) sei ein Kabinenschiff in eine Brücke gestoßen, teilte die Polizei mit. Der Platz zwischen Wasseroberfläche und Brückenbogen habe für das Schiff nicht ausgereicht.

110 Fahrgäste und 27 Crew-Mitglieder waren an Bord, als das Schiff die Brücke rammte. Zwei Crew-Mitglieder seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, so die Polizei. Nach Untersuchungen des Landesbetriebs Mobilität hat das Verkehrsministerium in Mainz Entwarnung für die Brücke gegeben. An der Brücke sei kein größerer Schaden entstanden, teilte Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit. Die Nutzung sei weiterhin möglich.