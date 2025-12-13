Erst Polizeiauto Vorfahrt genommen, dann Verfolgungsfahrt

Über mehrere Orte hinweg geht die Verfolgung eines Autofahrers - Blechschaden inklusive. Dann wird der Fahrer gestoppt, sein Führerschein ist erstmal weg.

Freimersheim (dpa/lrs) – Ein Autofahrer hat in der Pfalz erst einen Streifenwagen ausgebremst und sich dann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 30-Jährige habe am späten Freitagabend dem Polizeiauto in Neustadt an der Weinstraße die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei in Haßloch mit. Als die Beamten den Fahrer dann kontrollieren wollten, gab dieser Gas und fuhr davon, wie es hieß.

Die Verfolgungsjagd führte den Angaben zufolge über Geinsheim, Gommersheim und Böbingen. Dort sei der 30-Jährige in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe die Fahrt aber auch mit beschädigtem Wagen fortgesetzt.

In Freimersheim (Kreis Südliche Weinstraße) schließlich konnte die Polizei den Flüchtigen stoppen. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden. Sein Führerschein sei sichergestellt worden, der Mann muss sich nun unter anderem wegen Unfallflucht und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.