Erst Politik, dann Forschung – Merz besucht Mainz

Israel, London, Mainz - für den Kanzler geht es nach der Reise nach Nahost und den Konsultationen mit Frankreich und Großbritannien an der Themse an den Rhein. Dort hat Friedrich Merz zwei Stationen.

Mainz (dpa/lrs) – Wenige Tage nach der Begegnung bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin sehen sich der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer (SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Mainz wieder. An diesem Dienstag stattet Merz Rheinland-Pfalz seinen Antrittsbesuch ab – so wie er es nach und nach mit allen Bundesländern tut.

Auf dem Programm in Mainz steht nach der Eintragung ins Goldene Buch der Landesregierung in der Staatskanzlei unter anderem die Teilnahme an einer Sitzung des rheinland-pfälzischen Kabinetts. Nach den politischen Gesprächen geht es für den Bundeskanzler mit Schweitzer und Wissenschaftsminister Clemens Hoch (beide SPD) zum Forschungsinstitut Tron, einer Ausgründung der Mainzer Universitätsmedizin, hinter der ursprünglich neben anderen das Biontech-Führungsduo Ugur Sahin und Özlem Türeci standen.