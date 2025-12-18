Erst Papiere, dann Ring – Heiratsantrag bei Polizeikontrolle

Ein außergewöhnlicher Antrag für eine außergewöhnliche Frau, so erklärte ein Trierer seine Pläne für die lebensverändernde Frage. Am Ende gab's überwältigende Gefühle im so nüchternen Kontrollzelt.

Trier (dpa/lrs) – Ein Mann hat sich in Trier etwas ganz Besonderes ausgedacht, um seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen. Er verabredete mit Einsatzkräften der Bundespolizei, die Frau auf der Autobahn 64 an der Grenzkontrollstelle an der Biewerbachtalbrücke zu kontrollieren, wie die Bundespolizei mitteilte. Und so kam es, dass Beamte der Bundespolizei die Frau am Mittwoch auf dem Rückweg von der Arbeit in Luxemburg rauswinkten.

Als die bei der Kontrolle den Angaben zufolge «sichtlich nervöse» junge Dame ihre Papiere ausgehändigt habe, sei sie zum Aussteigen aus ihrem Wagen aufgefordert worden. Neben dem Auto kniete ihr Freund mit einem Ring-Etui. Nach der entscheidenden Frage sei die Frau ihrem Freund völlig überwältigt um den Hals gefallen, berichtete die Bundespolizei weiter. Das sei dann auch der Moment gewesen, in dem die eingeweihten Trauzeugen aus einem Versteck hervorgekommen seien, um dem Paar zu gratulieren.

In 38 Dienstjahren nicht erlebt

Der angehende Bräutigam sei kein Kollege gewesen, berichtete ein Sprecher der Bundespolizei, sondern ein ganz normaler Trierer Bürger. Der habe vor einigen Wochen angerufen und gefragt, ob eine fingierte Kontrolle möglich sei. Sie war es und wurde dann in die Tat umgesetzt – mit gutem Ausgang im Zelt der Grenzkontrollstelle. Er sei im 38. Dienstjahr, aber so etwas habe er noch nie gehabt, sagte der Sprecher der Bundespolizei schmunzelnd.

Und warum wählte der Mann einen solchen Weg für den Antrag? «Eine außergewöhnliche Frau verdient einen außergewöhnlichen Heiratsantrag», erklärte er laut Bundespolizei und bedankte sich bei der fürs Mitmachen. Die Hochzeit soll übrigens im Frühjahr steigen.