Nach Schnee und Eis stehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nun frühlingshafte Temperaturen bevor. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Mit Temperaturen bis 18 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz und das Saarland einen frühlingshaften Mittwoch vorher. Die Höchsttemperaturen von 14 bis 18 Grad seien ungewöhnlich mild, erklären die Meteorologen. Zuvor sei es allerdings neblig.

Bis in den Vormittag hinein muss gebietsweise mit dichtem Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern gerechnet werden. Wo sich Nebel und Hochnebel auflösen, wird es heiter bis sonnig. In einigen Hochlagen bleibt es bei 13 Grad. Auch, wo sich der Hochnebel hält, ist es deutlich kühler.

Der Donnerstag beginnt häufig hochnebelartig bedeckt oder neblig-trüb, anschließend wird es zunehmend heiter, wie der DWD vorhersagt. Mit 16 bis 19 Grad wird es nochmals milder.

Am Sonntag ist meteorologischer Frühlingsanfang

Am Freitag können es dann sogar 16 bis 20 Grad werden – so bietet das Wetter einen Vorgeschmack auf den meteorologischen Frühlingsanfang am Sonntag, 1. März.

Samstag sind dann allerdings Wolken und Regen in Sicht. Der Vorhersage zufolge wird es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise regnet es, teils schauerartig verstärkt. Mit 10 bis 14 Grad ist es kühler.