Erst Glatteis, dann milde Temperaturen in RLP und Saarland
Gefrierender Regen sorgt stellenweise für erhöhte Glatteisgefahr. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen dann an, aber es bleibt regnerisch.

Offenbach/Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Teilen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist am Morgen mit erhöhter Glatteisgefahr zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sorgt vor allem im Norden gefrierender Regen für glatte Straßen. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 5 bis 9 Grad. Dazu ist es stark bewölkt und gebietsweise regnerisch. In der Nacht kühlt es auf 5 bis 2 Grad ab.

Am Mittwoch bestimmen Wolken und Regen das Wetter. Die Temperaturen liegen bei 6 bis 13 Grad. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es bei milden Temperaturen wolkig und regnerisch.

Top-News aus der Region

