Bei einer Schwerlastkontrolle werden etliche Holztransporter gestoppt. Manche sind mit deutlich zu viel Gewicht unterwegs.

Wittlich (dpa) – Die Polizei nennt es ein «erschreckendes Ergebnis»: Bei Kontrollen von Holztransporten im deutschen-belgischen Grenzgebiet sind dreiviertel der Fahrzeuge überladen gewesen. Spitzenreiter war demnach ein belgischer Langholztransport bei Wahlerscheid in der Eifel, der fast 64 Tonnen wog – und damit fast 60 Prozent überladen war. Erlaubt sind 40 Tonnen.

Bis auf einen brachten die restlichen Holztransporte jeweils ein Gesamtgewicht von mehr als 50 Tonnen auf die Waage, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte. Gegen alle Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Auf die Unternehmen kommen Verfahren zu, bei denen der Frachterlös eingezogen werden kann, hieß es weiter.

Bei den Kontrollen fiel zudem noch ein mit Dung beladener Sattelzug aus den Niederlanden auf, der mit einem Gewicht von knapp 45 Tonnen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Die Kontrollen sollen wiederholt werden. Am Mittwoch im Einsatz waren Beamte der Police Zone Eifel aus Belgien, des Verkehrsdienstes Euskirchen (Nordrhein-Westfalen), des Bundesamtes für Logistik und Mobilität sowie der Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier.