Bei einer Polizeiaktion werden zahlreiche Lastwagen über dem zulässigen Gewicht erwischt. Der Spitzenreiter hat ganze 28,5 Tonnen zu viel geladen.

Trier (dpa/lrs) – Bei gemeinsamen Schwerverkehrskontrollen deutscher und belgischer Behörden sind zehn Lastwagen aus dem Verkehr gezogen worden. Grund waren erhebliche Überladungen oder fehlende Genehmigungen, wie das Polizeipräsidium Trier über die Aktion von Dienstag mitteilte. Die festgestellten Gesamtgewichte lagen zwischen 44 und 68,5 Tonnen – erlaubt waren je 40 Tonnen. Schon in der Vorwoche hatten Kontrolleure viele Verstöße registriert.

Bis zu 70 Prozent zu schwer

Besonders schwer wog der Polizei zufolge ein niederländischer Holztransporter mit 68,5 Tonnen. Auch ein mit Gülle beladener niederländischer Sattelzug brachte 53 Tonnen auf die Waage. Damit lagen die Überschreitungen zwischen 10 und rund 70 Prozent.

Insgesamt wurden fünf Holztransporte, zwei mit Gülle beladene Sattelzüge sowie je ein mit Schweinen, Tierfutter und Metall beladener Lastwagen beanstandet. Gegen die verantwortlichen Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Gegen die Unternehmen sollen zudem Verfahren angestrebt werden, um den sogenannten Frachterlös einziehen zu können.

113 statt 60

Nicht nur das Gewicht sorgte für Aufsehen: Ein rumänischer Fahrer eines niederländischen Sattelzugs wurde auf der A60 mit 113 Kilometern pro Stunde gemessen. Für ihn galt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Den Fahrer erwarten ein Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich hinterlegen. Zwei weitere Verkehrsteilnehmer wurden mit dem Handy am Steuer erwischt. Hinzu kamen Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten.

Überladungen belasten Straßen und Steuerzahler

«Überladene Lastkraftwagen verursachen überproportional hohe Schäden an der Straßeninfrastruktur», teilte die Polizei mit. Schon geringe Überschreitungen der zulässigen Achslasten könnten die Fahrbahn deutlich stärker beanspruchen. Spurrillen, Risse und Schlaglöcher sowie eine beschleunigte Zerstörung des Straßenunterbaus seien mögliche Folgen. Die Lebensdauer der Straßen verkürze sich, Sanierungen würden früher notwendig, und die Kosten für Kommunen und Steuerzahler stiegen.

Beteiligt waren Beamte der belgischen Polizei Zone Eifel, Mitarbeiter des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) Mainz sowie die Schwerlastkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Trier. Wegen der wiederholt «erschreckenden Feststellungen» sollen die Kontrollen fortgeführt werden.