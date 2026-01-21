Ersatz für Klausur - Merz kommt am Aschermittwoch nach Trier

Eigentlich sollte der Bundeskanzler am politischen Aschermittwoch im thüringischen Apolda sein. Jetzt geht es gute vier Wochen vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz in die Stadt der Porta Nigra.

Mainz/Apolda (dpa/lrs) - Nach der wetterbedingt abgesagten Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Mainz steht ein neuer Termin für einen Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Rheinland-Pfalz fest. Er wird am 18. Februar zum politischen Aschermittwoch nach Trier kommen.

Eigentlich hatte Merz den Aschermittwoch im thüringischen Apolda geplant, doch seine Teilnahme dort sagte er ab, wie der Generalsekretär der CDU Thüringen, Niklas Waßmann, auf Anfrage mitteilte. Die Thüringer CDU habe Verständnis für die Entscheidung des Kanzlers.

In Rheinland-Pfalz wird am 22. März ein neuer Landtag gewählt. Die CDU mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen, die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.

Dass Merz den Termin in Trier in seinem vollen Kalender möglich gemacht habe, sei alles andere als selbstverständlich, sagte Schnieder. «Es ist ein starkes Zeichen der Unterstützung und seiner engen Verbundenheit mit der CDU Rheinland-Pfalz.» Er freue sich auf den Termin.

Spahn statt Merz in Thüringen

Ursprünglich war am 9. und 10. Januar eine Klausur des CDU-Bundesvorstands in einem Hotel in Mainz geplant gewesen. Wegen des Winterwetters vor allem in Nord- und Ostdeutschland war sie dann aber kurzfristig abgesagt worden.

Nach Apolda kommt nach dpa-Informationen statt Merz nun Unionsfraktionschef Jens Spahn.