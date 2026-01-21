Eigentlich sollte der Bundeskanzler am politischen Aschermittwoch im thüringischen Apolda sein. Jetzt geht es gute vier Wochen vor der Landtagswahl nach Rheinland-Pfalz.

Mainz/Apolda (dpa/lrs) – Nach der wetterbedingt abgesagten Klausurtagung des CDU-Bundesvorstands in Mainz steht ein neuer Termin für einen Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz in Rheinland-Pfalz fest. Er wird zum politischen Aschermittwoch kommen. Den hatte Merz bislang im thüringischen Apolda geplant, doch seine Teilnahme dort sagte er ab, wie der Generalsekretär der CDU Thüringen, Niklas Waßmann, auf Anfrage mitteilte.

Wohin in Rheinland-Pfalz, das am 22. März einen neuen Landtag wählt, Merz genau kommt, war zunächst noch nicht bekannt. Die rheinland-pfälzische CDU hofft, die Mainzer Staatskanzlei nach Jahrzehnten in SPD-Hand zurückzugewinnen, die Sozialdemokraten regieren das Land seit 1991.

Waßmann sagte, die Thüringer CDU habe Verständnis für die Entscheidung des Kanzlers. Nach Apolda soll nach dpa-Informationen statt Merz Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) kommen.