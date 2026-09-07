Nahverkehr
Erneuter Warnstreik bei der Saarbahn
Saarbahn
Die Saarbahn steht am Montag erneut still. (Archivbild)
Oliver Dietze. DPA

Der Tarifstreit zwischen Saarbahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) geht in die nächste Runde. Das Ende des Warnstreiks ist offen.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Fahrgäste der Saarbahn brauchen erneut Geduld: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat seit dem Morgen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Wie lange dieser Ausstand andauert, wurde nicht mitgeteilt. Laut Saarbahn GmbH habe dies keine Auswirkungen auf das Ersatzkonzept.

Die S1 verkehrt demnach bis 16.30 Uhr zeitweise mit Doppelzügen zwischen Riegelsberg Süd und Saargemünd. Extrabusse des Schienenersatzverkehrs seien unabhängig des Streikverhaltens der GDL weiterhin im Einsatz. Der Probebetrieb mit Fahrgästen sowie die Ergänzungsfahrten zwischen Riegelsberg Süd und Lebach enden laut Saarbahn GmbH jedoch vorläufig.

Hintergrund des Streiks ist ein schon seit mehreren Monaten andauernder Tarifkonflikt. Die Saarbahn befördert nach eigenen Angaben jährlich fast 35 Millionen Fahrgäste in Saarbrücken und im Regionalverband und fährt grenzüberschreitend bis ins lothringische Sarreguemines in Frankreich. Ihre Tram-Züge verkehren sowohl in der Stadt als auch im Umland.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-646972/1

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