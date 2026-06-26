Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat erneut zu einem Warnstreik bei der Saarbahn aufgerufen. Von heute 17.00 bis Montag 17.00 Uhr solle gestreikt werden, teilte die Gewerkschaft mit. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt. Die GDL spricht von einer Blockadehaltung der Saarbahn GmbH. Vertreter seien nicht zu einem vereinbarten Verhandlungstermin erschienen. Bei dem nun fünften Streik ist der Saarbahn zufolge die Linie S1 zwischen Lebach und Saargemünd vollständig eingestellt. Buslinien seien nicht betroffen.

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