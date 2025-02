Erneute Warnstreiks bei der Post

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ruft die Gewerkschaft Verdi erneut zu Warnstreiks auf. «Betroffen sind die Brief- und Paketzustellungen in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland», teilte Verdi am Morgen mit. «Die Beschäftigten aus verschiedenen Betriebsstätten in den Landkreisen dieser beiden Bundesländer sind zum Streik aufgerufen.»

Verschiedene Regionen betroffen

Ein Schwerpunkt liegt laut der Gewerkschaft im Umland von Koblenz. Die Stadt Koblenz sei aber nicht betroffen, hieß es. Außerdem sollen unter anderem Brief- und Paketzustellungen im Raum Idar-Oberstein, im Westerwald, rund um Neustadt an der Weinstraße sowie in Speyer und Landau bestreikt werden. Im Saarland sind nach Angaben einer Sprecherin der Kreis Neunkirchen und Teile von Saarlouis betroffen. Auch in anderen Teilen Deutschlands gibt es Arbeitsniederlegungen.

Die Gewerkschaft hatte bundesweit bereits am Dienstag ausgewählte Briefzentren bestreikt, um in der Tarifrunde den Druck auf die Deutsche Post zu erhöhen. Auch am Mittwoch war es zu Warnstreiks in Rheinland-Pfalz und im Saarland gekommen.

Mehr Geld und mehr Erholung gefordert

Verdi fordert ein Entgeltplus von sieben Prozent für die rund 170.000 Tarifbeschäftigten der Post in Deutschland. Außerdem sollen sie drei Extra-Urlaubstage bekommen. Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier zusätzliche Urlaubstage bekommen. Ihre Forderung begründet die Gewerkschaft mit dem verteuerten Alltag und der gestiegenen Arbeitsbelastung, die mehr Freizeit und damit auch mehr Erholung erforderlich mache.

Der Post gehen die Forderungen zu weit, sie fordert eine wirtschaftlich tragfähige Tariferhöhung. Dabei verweist das Unternehmen auf die im Digitalzeitalter schrumpfenden Briefmengen und den hohen Investitionsbedarf. Die Post hatte angekündigt, in der nächsten, am 12. Februar startenden Tarifrunde ein Angebot vorzulegen.