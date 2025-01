Erneute Muskelprobleme zwingen Mainzer Burkardt zu Pause

Leverkusen (dpa) – Der FSV Mainz 05 muss wohl erneut einige Spiele auf Stürmer Jonathan Burkardt verzichten. «Es hat muskuläre Probleme und wird sicher das ein oder andere Spiel verpassen», sagte Sportdirektor Niko Bungert nach der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Der 24-jährige Burkardt musste bereits nach wenigen Sekunden ausgewechselt werden, nachdem es ihm nach einem Sprint in den linken Oberschenkel gezogen war. Zu einer genauen Diagnose konnte Bungert zunächst nichts sagen.

«Ich habe mit ihm gesprochen. Es ist nicht so schlimm wie letztes Mal. Ich hoffe, er ist schnell zurück», sagte Trainer Bo Henriksen. Torjäger Burkardt hatte bereits in den vergangenen Wochen mehrfach mit Oberschenkelproblemen zu tun und fiel für mehrere Spiele aus. Kurz vor Weihnachten hatte er sich in der Partie gegen den FC Bayern München eine Muskelverletzung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Der U21-Europameister von 2021 gilt als wichtiger Torjäger bei den Mainzern, schoss trotz Verletzungsausfällen in dieser Saison bereits zwölf Tore. «Johnny ist sehr wichtig für uns. Er wurde nicht umsonst immer wieder als bester Deutscher Stürmer betitelt», sagte Bungert. «Er macht es in den Einsätzen, in denen er auf dem Platz stand sehr gut. Wir hoffen, er kommt schnell zurück.»