Der FSV Mainz 05 gibt Abwehr-Talent Konstantin Schopp per Leihe für eine ganze Saison erneut zum TSV Hartberg ab. Die Rheinhessen hoffen, dass der 20-Jährige dort Spielpraxis sammelt.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit dem österreichischen Club TSV Hartberg auf ein weiteres Leihgeschäft von Abwehrspieler Konstantin Schopp geeinigt. Schopp werde auch in der kommenden Saison für Hartberg auflaufen, teilten die Mainzer mit.

Schopp war bereits in der abgelaufenen Rückrunde an den österreichischen Erstligisten verliehen worden. Für Hartberg kam der 20-Jährige zu sieben Einsätzen.

Bungert ist überzeugt von Schopps Talent

«Konstantin ist ein sehr großes Innenverteidiger-Talent. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um in Zukunft in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert über den jungen Österreicher.

In der aktuellen Phase sei es wichtig, «weiter viele Spielminuten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln», erklärte Bungert. «Das ist beim TSV Hartberg für ihn gegeben und wir sind sicher, Konstantin im nächsten Sommer auf einem noch höheren Level wieder in Mainz begrüßen zu können.»