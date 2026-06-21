Fußball-Bundesliga
Erneute Leihe: Mainzer Schopp bleibt beim TSV Hartberg
Konstantin Schopp
Konstantin Schopp vom FSV Mainz 05 wird auch in der kommenden Saison per Leihe für den österreichischen Club TSV Hartberg auflaufen. (Archivbild)
Torsten Silz. DPA

Der FSV Mainz 05 gibt Abwehr-Talent Konstantin Schopp per Leihe für eine ganze Saison erneut zum TSV Hartberg ab. Die Rheinhessen hoffen, dass der 20-Jährige dort Spielpraxis sammelt.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich mit dem österreichischen Club TSV Hartberg auf ein weiteres Leihgeschäft von Abwehrspieler Konstantin Schopp geeinigt. Schopp werde auch in der kommenden Saison für Hartberg auflaufen, teilten die Mainzer mit.

Schopp war bereits in der abgelaufenen Rückrunde an den österreichischen Erstligisten verliehen worden. Für Hartberg kam der 20-Jährige zu sieben Einsätzen.

Bungert ist überzeugt von Schopps Talent

«Konstantin ist ein sehr großes Innenverteidiger-Talent. Wir sind davon überzeugt, dass er alle Voraussetzungen mitbringt, um in Zukunft in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen», sagte FSV-Sportdirektor Niko Bungert über den jungen Österreicher.

In der aktuellen Phase sei es wichtig, «weiter viele Spielminuten auf möglichst hohem Niveau zu sammeln», erklärte Bungert. «Das ist beim TSV Hartberg für ihn gegeben und wir sind sicher, Konstantin im nächsten Sommer auf einem noch höheren Level wieder in Mainz begrüßen zu können.»

© dpa-infocom, dpa:260621-930-259092/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten