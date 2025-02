Erneut Bombendrohung an Zweibrücker Schule

Zweibrücken (dpa/lrs) – Wegen einer Bombendrohung räumt die Polizei eine Schule in Zweibrücken. Der Einsatz habe kurz vor 11.00 Uhr begonnen, teilte ein Sprecher mit. Die Drohung sei per Anruf eingegangen. Ob es sich um den gleichen Hintergrund handele wie am Montag, sei in der Ermittlung.

Dieselbe Schule war bereits am Montag von einer Drohung betroffen. Ein Sprengsatz wurde nicht gefunden. «Wir nehmen grundsätzlich alles erst einmal ernst», sagte der Sprecher. Absperrung und Räumung des Schulgeländes würden derzeit gewährleistet. Die Schüler werden zu einer Sammelstelle begleitet.