Sonne, Trockenheit und Temperaturen bis zu 38 Grad: Wieder wird Hitze erwartet. Und Regen ist weiterhin nicht in Sicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Hitze hat Rheinland-Pfalz und das Saarland weiterhin fest im Griff. Am Dienstag wird allerdings mit etwas niedrigeren Temperaturen gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 25 und 29 Grad, im Süden werden bis zu 31 Grad erreicht. Dabei bleibt es weiterhin sonnig und trocken.

Am Mittwoch steigt das Thermometer teilweise wieder weit über 30 Grad. Den Meteorologen zufolge werden Höchsttemperaturen zwischen 31 und 34 Grad erwartet. Im Bergland steigen die Temperaturen auf maximal 27 bis 31 Grad.

Am Donnerstag und am Freitag soll es dann noch heißer werden. Maximal 32 bis 37 Grad werden am Donnerstag erwartet, am Freitag könnte die Temperatur auf bis zu 35 bis 38 Grad steigen.