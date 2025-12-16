Ernennungsurkunde für Ludwigshafens neuen Oberbürgermeister

Auf Steinruck folgt Blettner: Die zweitgrößte Stadt im Land erhält eine neue Führung. Eine zentrale Aufgabe ist dabei eine bessere Finanzausstattung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wechsel an der Spitze der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz: Die parteilose Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hat ihrem Nachfolger Klaus Blettner (CDU) die Ernennungsurkunde für seine achtjährige Amtszeit überreicht. Das teilte ein Verwaltungssprecher mit.

Offiziell tritt Blettner (58) sein Amt zum 1. Januar an. Der Hochschulprofessor hatte sich in der Stichwahl gegen Jens Peter Gotter (SPD) durchgesetzt. Steinruck war nach einer Amtszeit nicht mehr angetreten.

Was zu den Hauptaufgaben gehört

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hat Blettner am 7. Januar 2026. Dann soll er in einer Sondersitzung des Stadtrats offiziell in sein Amt eingeführt werden. Direkt im Anschluss findet der Neujahrsempfang der Stadt statt.

Zu den vordringlichen Aufgaben des künftigen Oberbürgermeisters gehört eine bessere Finanzausstattung von Ludwigshafen. Die Industriestadt gehört zu den am stärksten verschuldeten Kommunen Deutschlands.