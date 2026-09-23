In der Eifel stürzt eine Militärmaschine ab. Der Pilot kann sich laut US-Luftwaffe mit dem Schleudersitz retten. Er wird medizinisch versorgt. Was bislang bekannt ist.

Spangdahlem (dpa/lrs) – Nach dem Absturz eines F-16-Kampfjets auf der US-Airbase Spangdahlem in der Eifel gehen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter. Die Maschine war am Dienstag gegen 14.30 Uhr abgestürzt und in Flammen aufgegangen. Der Pilot hatte sich zuvor nach Angaben der US-Luftwaffe mit dem Schleudersitz retten können. Er wurde medizinisch behandelt, sein genauer Gesundheitszustand war unklar.

Die Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hatte zuvor von einem Verletzten berichtet. Bei den Lösch- und Rettungsarbeiten auf dem Gelände der US-Luftwaffe war auch der Brand- und Katastrophenschutz des Kreises im Einsatz gewesen.

Völlig zerstörtes Flugzeug

Die Maschine wurde bei dem Crash vollständig zerstört. Die F-16 der US-Luftwaffe gehört zum 52. Jagdgeschwader, das auf dem US-Militärstützpunkt stationiert ist. Zur Staffel gehören rund 20 Flugzeuge, sie unterstützt weltweit Einsätze der US Air Force und der Nato. An dem Standort sind rund 5.000 militärische und zivile Mitarbeiter beschäftigt. Der US-Flugplatz ist auch Arbeitgeber für 700 bis 800 Deutsche.

Zuletzt war im Oktober 2019 ein US-Kampfjet vom Typ F-16 in der Nähe der Airbase in einem Wald bei Zemmer-Rodt (Kreis Trier-Saarburg) bei einem Routine-Übungsflug abgestürzt. Auch dieser Pilot hatte sich damals mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug gerettet: Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Die US-Luftwaffe ist seit Mitte der 1950er Jahre in Spangdahlem präsent. Die Airbase Spangdahlem gilt neben Ramstein bei Kaiserslautern in der Pfalz als eine der wichtigsten Flugplätze für das US-Militär.