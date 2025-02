Ermittlungen wegen grün verfärbten Bach

Wörrstadt (dpa/lrs) – Nach der grünen Verfärbung des Mühlbachs bei Wörrstadt im Landkreis Alzey-Worms hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werde eine gefährliche Gewässerverunreinigung geprüft, erklärte ein Sprecher der Kriminalpolizei.

Am Dienstag war bei einer Leitungsprüfung der Fluoreszenzfarbstoff Uranin in den Bach gelangt. Dies ergaben Labortests des Landesamts für Umwelt (LfU), wie die Verbandsgemeinde Wörrstadt mitteilte. Der grüne Fluoreszenzfarbstoff sei in geringer Dosierung allerdings nicht gefährlich. Bereits am Mittwoch sei er nicht mehr zu sehen gewesen. Die Feuerwehr hatte dennoch vorsorglich Sperren eingerichtet, damit die grüne Verfärbung nicht in das angrenzende Naturschutzgebiet fließt.