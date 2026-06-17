In Wittlich hat ein Feuer ein ehemaliges Kino beschädigt. Die Ursache ist unklar, die Ermittlungen laufen.

Wittlich (dpa/lrs) – Nach dem Brand eines leerstehenden Gebäudekomplexes in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer am Dienstagabend aus unbekannter Ursache im Inneren des Anwesens aus, das früher einmal ein Kino und eine Diskothek beherbergte.

Verletzt wurde dabei niemand. Die Schadenshöhe lässt sich derzeit nicht beziffern. Die Polizei erwartet frühestens Ende der kommenden Woche neue Erkenntnisse. Derzeit gibt es noch keinen Termin, wann die Ermittler das Gebäude begutachten.