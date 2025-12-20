Ermittlungen gegen Kinderpornografie in Saarland und Pfalz

Zehn Wohnungen, mehrere Verdächtige und eine große Datenmenge: Die Polizei geht in zwei Bundesländern Hinweisen auf sexualisierte Gewalt nach.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Wegen des Verdachts der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie haben saarländische Ermittler zehn Wohnungen im Saarland und eine in Rheinland-Pfalz durchsucht. Bei dem Zugriff am vergangenen Mittwoch sei es auch um den Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von mindestens einem 13-jährigen Jungen gegangen, teilte das Innenministerium in Saarbrücken mit.

Die Ermittlungen richten sich demnach gegen eine fünfköpfige Gruppe aus dem Regionalverband Saarbrücken und dem Bereich Kaiserslautern: zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren sowie drei Männer im Alter von 27, 50 und 75 Jahren. Ein 50-jähriger Mann aus dem Raum Saarbrücken sei vorläufig festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft. «Weitere Ermittlungen gegen andere Tatverdächtige laufen derzeit», hieß es.

Leiter Carsten Dewes vom Saar-Landeskriminalamt (LKA) sagte einer Mitteilung zufolge: «Die umfangreichen Ermittlungen dauern weiterhin an. Die Auswertung großer digitaler Datenmengen ist derzeit noch im Gange.»