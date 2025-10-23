Wanderer entdecken in einem Wald ein Auto – darin eine leblose Person. Die Polizei geht von einem Unfall aus und prüft, ob es sich um einen vermissten Mann handelt.

Hainfeld (dpa/lrs) – Ein Verkehrsunfall war Ermittlern zufolge die Ursache für den Tod eines Mannes bei Hainfeld (Kreis Südliche Weinstraße). «Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden», teilte die Polizeiinspektion Edenkoben mit Verweis auf das vorläufige Obduktionsergebnis mit.

Der Tote war Mitte Oktober von Wanderern in einem Auto in einem Waldstück entdeckt worden. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen 56-Jährigen aus Ramberg handelt. «Die endgültige Identifizierung wird über einen DNA-Abgleich noch bis nächste Woche andauern», hieß es.