Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, unerlaubt Waffen und Munition besessen zu haben. Trotz Durchsuchung kommt es nicht zu einer Festnahme.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei Tage nach den Durchsuchungen der Polizei in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland dauern die Ermittlungen an. Zurzeit würden zahlreiche sichergestellte Beweismittel gesichtet und ausgewertet, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Darunter seien auch Waffen und Munitionsteile.

Zur Festnahme des 36 Jahre alten Beschuldigten sei es nicht gekommen. Laut vorheriger Mitteilung steht der Mann im Verdacht, unerlaubt im Besitz von erlaubnispflichtigen und verbotenen Waffen sowie Munition zu sein.

Am Dienstag war die Polizei wegen des Verdachts auf unerlaubten Waffenbesitz zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Zahlreiche Kräfte durchsuchten in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ein Wohnanwesen und ein Firmengelände nach Waffen und Munition. Die Hintergründe sind ebenso unklar wie die genauen Örtlichkeiten.