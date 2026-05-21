In einem Seniorenheim brennt es. Ein Bewohner überlebt den Brand nicht. Die Ermittler gehen nun davon aus, dass er das Feuer selbst verursacht hat.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Neustadt an der Weinstraße gehen die Ermittler davon aus, dass der tödlich verletzte Bewohner das Feuer verursacht hat. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der im Rollstuhl sitzende Mann mit einem Feuerzeug seine Windeln angezündet, teilten das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mit. Dadurch sei auch seine Kleidung in Brand geraten. Warum er das machte, ist unklar.

Der 71-Jährige war nach dem Feuer am 9. Mai in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er laut den Ermittlern aber noch am selben Tag starb. Bei dem Brand wurden zudem zwei Pflegekräfte im Alter von 35 und 37 Jahren verletzt.