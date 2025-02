Ermittler finden etwa 20.000 Euro Falschgeld

In Bad Kreuznach häufen sich im Herbst 2024 die Fälle von Falschgeld-Betrug. Schnell geraten sechs Männer ins Visier der Polizei. In zwei Wohnungen werden die Beamten fündig.

Bad Kreuznach/Köln (dpa/lrs) – Bei Durchsuchungen in Bad Kreuznach und Köln haben Ermittler etwa 20.000 Euro Falschgeld sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, war im Herbst 2024 in Bad Kreuznach und Umgebung auffällig oft mit Falschgeld bezahlt worden. Tatverdächtig waren demnach sechs Männer, deren Wohnungen und Fahrzeuge die Beamten am Dienstagmorgen zeitgleich durchsuchten. In zwei Wohnungen fanden sie laut Mitteilung Falschgeld, bestehend aus 50- und 100-Euro-Scheinen. Verhaftet worden sei zunächst niemand, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauern an.