Wettergefahren
Erhöhte Ozon-Konzentration in Rheinland-Pfalz
Hitze in Deutschland - Rheinland-Pfalz
Ozon-Werte steigen. (Archivbild)
Sascha Ditscher. DPA

Die Hitze birgt Gefahren. In Teilen von Rheinland-Pfalz sind die Ozon-Werte über dem Grenzwert.

Mainz (dpa/lrs) – Durch die Hitze ist in Teilen von Rheinland-Pfalz eine erhöhte Ozon-Konzentration gemessen worden. Im Raum Mainz sei schon am Vormittag die Konzentration über den Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter gestiegen, teilte das Landesamt für Umwelt mit. Bei einem Wert über 180 wird Kindern, Jugendlichen sowie entsprechend empfindlichen Menschen von körperlicher Betätigung im Freien abgeraten. Von sportlichen Ausdauerleistungen solle abgesehen werden. Ozon kann etwa heftige Kopfschmerzen verursachen.

© dpa-infocom, dpa:260627-930-294059/1

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Gesundheit

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