Bei strahlendem Sonnenschein stellten am Wochenende Mitarbeiter von Straßenmeistereien ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Teams aus Rheinland-Pfalz schnitten dabei stark ab.

Marktredwitz (dpa/lrs) – Mehr als 30 Mannschaften haben sich am Wochenende bei sommerlichen Temperaturen im Fahren von Schneepflügen gemessen. Teams aus Rheinland-Pfalz gelangten dabei aufs Siegertreppchen: Die Straßenmeisterei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) errang den zweiten Platz. Auf Platz drei kam die Autobahnmeisterei Emmelshausen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis – und das bei strahlendem Sonnenschein.

Die deutsche Meisterschaft muss außerhalb der Saison ausgetragen werden, denn im Winter haben die Mitarbeitenden es bei Schnee und Eis mit dem Ernstfall zu tun. Der Wettbewerb fand im bayerischen Marktredwitz statt. «Der spannende und nervenaufreibende Geschicklichkeitswettbewerb bildet reelle Situationen im Winterdienst ab», sagte eine Sprecherin der Stadt.

Geschicklichkeit und Schnelligkeit

«Die Fahrer müssen mit einem Unimog und vorne montiertem Räumschild möglichst zügig und fehlerfrei den großen Parcours vorwärts und rückwärts bewältigen.» Es gehe um «Geschicklichkeit, Präzision, Sicherheit und Schnelligkeit».

So ging es zum Beispiel über eine Rampe, es mussten präzise Gegenstände verschoben werden – und es ging rückwärts durch eine enge Gasse.

Mehr als 30 Mannschaften waren angetreten, um dem Publikum zu zeigen, wie anspruchsvoll es ist, im Winter die Straßen und Parkplätze möglichst rasch von Eis und Schnee zu befreien. Platz eins belegte das Team der Straßenmeisterei Oberweyer aus Mittelhessen. Das Team aus Marktredwitz wurde Vierter.